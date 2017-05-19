У Києві 20 травня на час проведення велопараду обмежать рух транспорту за його маршрутом

У Києві завтра, 20 травня, на час проведення «Велодня» – суспільної акції велосипедистів, яка проходить у форматі параду центральними вулицями міста, буде обмежено рух транспорту за проходженням його маршруту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Зокрема, з 10:00 до 12:30 рух автомобілів буде обмежено за наступними маршрутами: вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. І. Франка – вул. В. Липинського – заїзд на велотрек; Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Московський міст – вул. Труханівська – парк Дружби народів.

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В мерії нагадали, що 20 травня на велолюбителів чекає ще одне свято – о 20:00 за участю керівництва міста відбудеться урочисте відкриття оновленого велотреку.