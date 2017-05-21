Жадан отримав премію імені Василя Стуса

Український письменник Сергій Жадан став лауреатом премії Василя Стуса 2017 року. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Києво-Могилянської бізнес школи.

«Цьогорічним лауреатом за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції став Сергій Жадан, український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст», – йдеться у повідомленні.