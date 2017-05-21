Жадан отримав премію імені Василя Стуса
06:40, 21 травня 2017Суспільство
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Лауреатом письменник став за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.
Премію письменнику вручили на Міжніродному фестивалі "Книжковий арсенал" у Києві / фото facebook.com/kmbs.ua
Український письменник Сергій Жадан став лауреатом премії Василя Стуса 2017 року. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Києво-Могилянської бізнес школи.
«Цьогорічним лауреатом за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції став Сергій Жадан, український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст», – йдеться у повідомленні.
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