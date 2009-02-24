Газпром непокоїться, що не отримає з України гроші за лютий

Рада директорів "Газпрому" на засіданні у вівторок розгляне питання щодо стану розрахунків за природний газ з боку господарюючих суб`єктів України та щодо стратегії "Газпрому" у відносинах з "Нафтогазом України", зазначається в повідомленні російського газового холдингу.

Нафтогаз України, пише РІА “Новости”, 19 лютого заявив про можливе погіршення ситуації з розрахунками з "Газпромом" в результаті катастрофічного зростання заборгованості українських підприємств комунальної теплоенергетики. За даними "Нафтогазу", всього ці підприємства заборговували йому 4,567 мільярда гривень (575 мільйонів доларів).

Згідно з контрактом, Україна повинна розраховуватися за одержаний газ не пізніше сьомого числа місяця, наступного за місяцем, коли був одержаний газ. Інакше "Газпром" має право вимагати стовідсоткової передоплати.