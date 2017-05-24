У Житомирі рух приміських маршруток тепер можна відслідкувати онлайн

14:04, 24 травня 2017
Суспільство
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У Житомирі рух приміських маршруток можна відслідкувати в онлайн-режимі.

У Житомирі рух приміських маршруток можна відслідкувати в онлайн-режимі / oda.zt.gov.ua

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, перевізники приміських маршрутів виконали доручення голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича щодо оснащення автомобільного транспорту приміських маршрутів GPS-навігаторами.

«Тепер і рух приміських автобусів видно на Dozor. Нарешті! Бо думав знову збирати нараду. Перевізники звітують, що виконали моє доручення щодо встановлення GPS-трекерів. Тепер 53 транспортні засоби, що працюють на маршрутах № 102, 104, 106, 108, 121, 125, 126, можна відслідкувати онлайн та спланувати свою поїздку. Ще близько 20 транспортних засобів на маршрутах № 110, 127 будуть із трекерами після визначення постійного перевізника. Хочу попередити перевізників, щоб не розслаблялися! Я пам’ятаю про доручення щодо забезпечення належного санітарно-технічного стану. За тиждень розпочинаю «обкатки» маршрутів», – повідомив сьогодні Гундич на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією програмістів системи Dozor, управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської ОДА через свою систему спостерігає розширений онлайн-моніторинг: працівники бачать відповідність графікам руху, перевищення швидкості автомобілів, можуть переглянути історію руху за певний період, пройдений кілометраж. Крім того, у системі видно, чи заїжджав автомобіль на проходження технічного огляду, де він був поза маршрутом після закінчення роботи, або під час руху.

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Теги: #рух приміських маршруток#система Dozor