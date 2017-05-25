На Львівщині прикордонники виявили радіоактивний вантаж у рейсовому автобусі до Праги

У пункті митного пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні (Львівська область) вчора, 24 травня, працівники прикордонної служби виявили в салоні рейсового автобуса радіоактивний вантаж.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, близько 19:00 надійшло повідомлення, що на відділі прикордонної служби "Краковець" на виїзді з території України спрацювала система виявлення підвищеного рівня радіації під час в’їзду на територію пункту пропуску рейсового автобусу сполученням "Кам’янець-Подільський – Львів – Прага".

При детальному огляді пасажирів та їхніх речей у 30-річного пасажира автобуса, громадянина України, було виявлено чотири пристрої, ззовні схожих на авіаційні годинники. Годинники вилучено, власник затриманий.

Проводиться дослідча перевірка. Походження радіоактивного вантажу встановлюється.