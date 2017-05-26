На Донбасі героїчний собака прикрив собою бійців під час обстрілу (фото)
Незважаючи на важкі поранення, пес вижив.
На Донбасі під час обстрілу собака закрив собою двох бійців, врятувавши їх від поранень. Цю історію у Facebook розповіли представники благочинного фонду "АСАП ЕМС Хоттабыч".
Читайте такожБойовики обстрілюють житловий сектор в Красногорівці - СЦКК"Під ранок з-під обстрілу рятувальники ASAP RESCUE вивезли двох поранених бійців. Тільки-но повернулися на позицію, до них привезли важко пораненого собаку, який закрив собою ще двох бійців і взяв весь удар на себе", - йдеться у повідомленні волонтерів.
Незважаючи на те, що не зміг захистити від поранення свого господаря, пес кинувся рятувати інших. У тварини серйозно пошкоджена шия, грудна клітка, роздроблена верхня частина лапи.
Медики надали собаці першу домедичну допомогу, фахівці з Часового Яру надали першу медичну допомогу. За життя собаки півтори години боролися у Торецьку воєнний анестезіолог, воєнний хірург та хірург волонтерської організації. Пес вижив і знаходиться у волонтерів.