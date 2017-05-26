На Донбасі героїчний собака прикрив собою бійців під час обстрілу (фото)

На Донбасі під час обстрілу собака закрив собою двох бійців, врятувавши їх від поранень. Цю історію у Facebook розповіли представники благочинного фонду "АСАП ЕМС Хоттабыч".

Читайте такожБойовики обстрілюють житловий сектор в Красногорівці - СЦКК"Під ранок з-під обстрілу рятувальники ASAP RESCUE вивезли двох поранених бійців. Тільки-но повернулися на позицію, до них привезли важко пораненого собаку, який закрив собою ще двох бійців і взяв весь удар на себе", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Незважаючи на те, що не зміг захистити від поранення свого господаря, пес кинувся рятувати інших. У тварини серйозно пошкоджена шия, грудна клітка, роздроблена верхня частина лапи.

Медики надали собаці першу домедичну допомогу, фахівці з Часового Яру надали першу медичну допомогу. За життя собаки півтори години боролися у Торецьку воєнний анестезіолог, воєнний хірург та хірург волонтерської організації. Пес вижив і знаходиться у волонтерів.