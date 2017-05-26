Кабмін перезапустить ринок лотерей

Нові ліцензійні умови, розроблені Мінфіном, передбачають внесення операторами ринку плати за право вести діяльність по організації лотерей. Фіксована частина плати за ліцензію - 168 млн 400 тис гривень (100 тис мінімальних прожиткових мінімумів). Також щорічні фіксовані платежі будуть стягуватися з пунктів розповсюдження лотерей. Таким чином, тільки з однієї компанії держава зможе отримати більше 200 млн. Гривень від одних тільки фіксованих податків.

За даними УКРІНФОРМ, у 2014 році загальний оборот ринку лотерей доходив до 12,4 млрд грн. При цьому, податків до бюджету з цієї суми було сплачено менше 3% - 318 млн. Грн. Реальний обсяг грального ринку Мінфін оцінює в 40 млрд. «Проект нових ліцензійних умов був підготовлений з урахуванням цих даних. Учасники ринку цілком здатні заплатити цю зазначені в проекті суму як плату за вхід на ринок, в результаті чого бюджет тільки в цьому році може додатково отримати кілька сот мільйонів гривень », - зазначають джерела в міністерстві.

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Нагадаємо, ринок лотерей працює без ліцензійних умов з 2012 року і без ліцензій з 2014 року. Як зазначають ЗМІ, дана ситуація стала можливою завдяки запущеної під час правління Віктора Януковича схемою. Так, в 2012 році був прийнятий закон про лотереї, що покладав на Мінфін зобов'язання розробити та затвердити нові ліцензійні умови. Однак в текст закону було внесено перехідні положення, що передбачають, що до затвердження Мінфіном нових ліцензійних умов оператори працюють за наявними у них ліцензіями. Незважаючи на те, що терміни дії ліцензій всіх лотерейних компаній закінчилися в 2013 році, попередники нинішнього міністра фінансів Олександра Данилюка не робити спроб розробити і затвердити нові ліцензійні умови. Відсутність регуляторних актів привело до падіння податкових надходжень і сприяло розквіту гральних клубів під виглядом лотерей.

Крім того, відсутність нових ліцензійних умов дозволяло працювати двом великим операторам ринку лотерей - компанії «М.С.Л» і «Патріот», яких ЗМІ називають операторами великих російських бізнесменів, близьких до Кремля. У 2015 році обидві компанії потрапили в список російських юридичних осіб, щодо яких Камбін ввів санкції. Незважаючи на це, зазначені лотерейні оператори досі ведуть господарську діяльність в Україні. У разі затвердження Камбін нових ліцензійних умов, знаходяться під дією санкцій компанії не зможуть отримати ліцензії, і їх діяльність на українському ринку лотерей буде припинена.