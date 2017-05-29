У Кривому Розі запустили поліцейський велопатруль (відео)

У неділю, 28 травня, у Кривому Розі запустили поліцейський велопатруль. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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"16 патрульних будуть з сьогоднішнього дня кожен день патрулювати парки, сквери, пішохідні зони – там, де не проїде поліцейський автомобіль або там, де він недоречний", - написав Аваков.

Аваков зазначив, що при цьому кількість автомобільних і піших поліцейських патрулів не зменшиться. Велопатрулі - це додаткове літнє посилення.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дніпропетровську з 6 травня 2016 року в центральній частині міста почали роботу поліцейські патрулі на велосипедах.