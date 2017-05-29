У Кривому Розі запустили поліцейський велопатруль (відео)
01:17, 29 травня 2017Суспільство
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За словами Авакова, всього будуть працювати 16 патрульних.
Велопатрулі - це додаткове літнє посилення / фото facebook.com/arsen.avakov.1
У неділю, 28 травня, у Кривому Розі запустили поліцейський велопатруль. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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"16 патрульних будуть з сьогоднішнього дня кожен день патрулювати парки, сквери, пішохідні зони – там, де не проїде поліцейський автомобіль або там, де він недоречний", - написав Аваков.
Аваков зазначив, що при цьому кількість автомобільних і піших поліцейських патрулів не зменшиться. Велопатрулі - це додаткове літнє посилення.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Дніпропетровську з 6 травня 2016 року в центральній частині міста почали роботу поліцейські патрулі на велосипедах.
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