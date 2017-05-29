Сьогодні минає перша річниця трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі (відео)

18:04, 29 травня 2017
Суспільство
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Під завалами сміття загинуло четверо людей.

І через рік після трагедії львівське сміття

29 травня 2016 року на звалищі поблизу Львова загорілося сміття. Гасіння пожежі тривало три доби.

30 травня, орієнтовно о 15.30,  на сміттєзвалищі стався обвал сміття. Під завалами опинилися пожежники.

Рятувальники повідомили, що шанси витягнути людей з-під 100-метрових завалів мізерні.

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Під час ліквідації пожежі під завалами загинуло четверо людей – троє пожежників та один комунальник.

Через рік після трагедії львівське сміття продовжує "блукати" містами України, а проблема залишається так і не вирішеною.

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Теги: #Грибовицьке сміттєзвалище#львівське сміття#трагедія на сміттєзвалищі