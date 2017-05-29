Сьогодні минає перша річниця трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі (відео)
18:04, 29 травня 2017Суспільство
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Під завалами сміття загинуло четверо людей.
З дня трагедії на сміттэзвалищі минає рік / Фото УНІАН
29 травня 2016 року на звалищі поблизу Львова загорілося сміття. Гасіння пожежі тривало три доби.
30 травня, орієнтовно о 15.30, на сміттєзвалищі стався обвал сміття. Під завалами опинилися пожежники.
Рятувальники повідомили, що шанси витягнути людей з-під 100-метрових завалів мізерні.
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Під час ліквідації пожежі під завалами загинуло четверо людей – троє пожежників та один комунальник.
Через рік після трагедії львівське сміття продовжує "блукати" містами України, а проблема залишається так і не вирішеною.
Сьогодні минає перша річниця трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі
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