Нафтогаз приготував гроші для розрахунків з Газпромом

Компанія "Нафтогаз України" змогла зібрати достатньо коштів, щоб розплатитися з "Газпромом" за постачання газу в лютому 2009 року. Про це заявив прес-секретар "Нафтогазу" Валентин Землянський. "Ми за договором повинні розрахуватися до 7 березня, у нас проблем немає. Ми не розглядаємо негативного розвитку подій, від банку маємо підтвердження, що необхідна сума в доларах є", - заявив він.

За словами Землянського, в України є труднощі на внутрішньому газовому ринку, оскільки деякі із споживачів палива мають заборгованості. Проте, це не повинно позначитися на платоспроможності "Нафтогазу". 19 лютого 2009 року "Нафтогаз України" оголосив, що українські підприємства заборговували за газ 4,567 мільярда гривень (575 мільйонів доларів).

Лента.ру