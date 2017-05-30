У Дніпрі перевірили всі три міських пляжі: вода чиста, скоро можна буде купатись

У Дніпрі всі 3 міських пляжі - зона відпочинку Сагайдак, пляж на Монастирському острові та на ж/м Придніпровськ - майже готові до відкриття пляжного сезону. Про це повідомив начальник ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в області Андрій Кондратьєв, передає місцевий портал 056.ua.

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"Залишається вирішити лише невеликі організаційні моменти. На Монастирському пляжі встановити навіси і додаткові туалети. Ті, що там перебували раніше, у приватній власності і зараз продаються власником", - пояснив Кондратьєв.

Видання зазначає, що офіційної дати відкриття міських пляжів поки немає, але кожен рік їх намагаються привести в порядок до 1 червня.