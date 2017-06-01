Оприлюднено трейлер "Вбивства у Східному експресі" за романом Агати Крісті

Студія 20th Century Fox у своєму Youtube показала трейлер нової екранізації легендарної історії Агати Крісті про Эркюля Пуаро – "Вбивство у Східному експресі"

Читайте також"Людина-павук" повертається на великі екрани: з'явилися два трейлера нового фільму про супергероя Marvel (відео)Роман оповідає про загадкове вбивство в поїзді, що прямує з Парижа до Стамбула. Все починається, як звичайна поїздка по Європі, але перетворюється на із найбільш напружених і захоплюючих загадок в історії літератури. Тринадцять незнайомців разом в одному потязі, і кожен з них - підозрюваний.

В екранізації зіграють Мішель Пфайер, Джонні Депп, Пенелопа Круз і Кеннет Брана.

Режисер екранізації – Кеннет Брана. На великі екрани стрічка вийде в листопаді.