Начальник київської міліції хоче легалізувати проституцію

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО назвав заяву начальника Київської міліції генерал-майора Віталія ЯРЕМИ про необхідність легалізації проституції «неординарною ідеєю».

Як передає кореспондент УНІАН, вчора на прес-конференції у Львові міністр не приховував, що керівник столичної міліції є одним з його улюбених начальників. «Але ця неординарна ідея, мабуть, прийшла йому (В.ЯРЕМІ - УНІАН) в голову після святкування власного дня народження. Звісно, що про це мова навіть не йде», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО

«Минулого року В.ЯРЕМА зустрічав власний день народження в літаку, яким летів на нараду, а цього року – під землею, де ми проводили наради з опонуючими сторонами щодо святкування чергової річниці Української повстанської армії. Такі неординарні святкування дня народження приводять до таких неординарних ідей», - додав міністр внутрішніх справ.

Щоправда, він не уточнив де саме «під землею» проводилися наради щодо дотримання правопорядку під час запланованих на 14 жовтня святкових заходів.