Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам у Вашингтоні

У понеділок, 5 червня, ім'я Павла Шеремета внесено у Меморіал журналістам у Музеї новин "Newseum" у Вашингтоні (Сполучені Штати Америки). Про це йдеться у повідомленні Newseum, пише Українська правда.

Шеремета внесено у меморіал як журналіста "Української правди" і "Радио Вести".

До меморіалу також внесено імена ще 13 представників ЗМІ, які загинули у 2016 році: один з них загинув в Афганістані, 4 - у Сирії, двоє в Іраку, а також у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці та Індії.

"Минулоріч журналісти зіткнулися з безпрецедентною небезпекою, оскільки часто прагнули повідомляти новини у країнах, де свобода преси перебуває під загрозою або де її не існує. Журналісти, імена яких внесено до Меморіалу, склали життя у зусиллях служити суспільству. Багато хто з журналістів продовжує працювати після того, як зазнав нападу або стикнувся із погрозами смерті", - зазначив виконавчий директор Інституту соціокультурного різноманіття при Інституті Музею новин Джин Полісінскі.

Читайте такожЕкс-співробітник СБУ, якого помітили біля будинку Шеремета перед вбивством, з’явився на допит в поліцію

Станом на 5 червня до меморіалу у Музеї новин внесено 2305 представників ЗМІ з усього світу.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

Авто належало керівнику "Української правди" Олені Притулі, але її в машині не було. Прокуратура кваліфікувала загибель журналіста за ч.2 п 5 ст 115 КК України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). У СБУ раніше назвали чотири основні версії вбивства Шеремета: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації); замах на Олену Притулу.

Читайте такожЛуценко розповів про помилку в розслідуванні вбивства Шеремета

Журналісти "Слідство.Інфо" і міжнародної мережі OCCRP оприлюднили фільм-розслідування про вбивство Павла Шеремета. З-поміж іншого, журналісти з’ясували, що авто колишнього чи теперішнього працівника СБУ Ігоря Устименка було помічене на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста. У СБУ заявили, що Устименко звільнений зі спецслужби в квітні 2014 року. Нацполіція допитала Устименка.