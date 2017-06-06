В окупованому Криму по тривозі підняли в повітря винищувачі Су-27

В окупованому Росією Криму підняли в повітря за тривогою винищувачі Су-27 для перевірки бойової готовності.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на начальника прес-служби Південного військового округу Вадима Астаф'єва.

"Чергові пари Су-27 авіаційного з'єднання 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокованого в республіці Крим, були підняті в повітря за тривогою", — сказав він.

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За словами військового чиновника боєготовність льотчиків Су-27 перевірив командувач військами ЮВО Олександр Двірників. Він також вивчив стан навчально-матеріальної бази, бойовий склад і озброєння авіаційних частин на захопленому в 2014 році аеродромі Бельбек.