На Вінничині пройшов перший Міжнародний оперний фестиваль "OPERAFEST-TULCHYN"

За ініціативи голови ОДА Валерія Коровія на Вінниччині у місті Тульчин відбувся перший Міжнародний оперний фестиваль просто неба «OPERAFEST-TULCHYN».

Відкриваючи дійство, Валерій Коровій привітав усіх з цією неймовірною подією і зазначив: «Місце проведення фестивалю обрано невипадково. Адже саме палац Потоцьких у Тульчині, називають подільським Версалем. Тут вирує неймовірно позитивна атмосфера. Наше завдання - максимально сприяти тому, аби кожен відчув цю енергетику».

Валерій Коровій також зауважив: «Ми прагнемо зробити цей фестиваль щорічним. Але дуже важливо, щоб ініціатива була знизу, від громад містечок і сіл. Мешканці повинні бути зацікавлені у розвитку територій та проведенні такого роду заходів. А обласна влада завжди готова підтримати такі ініціативи. Зокрема, на проведення фестивалю «OPERAFEST-TULCHYN залучено майже 400 тисяч гривень з обласного бюджету, кошти місцевого бюджету, Міністерства культури України, спонсорів.

Очільник області також відмітив, що фестиваль на Вінниччині вирішили провести відразу з кількох причин: створити культурний прецедент, привезти високе мистецтво до провінції й відродити славу палацу Потоцьких у Тульчині, який колись називали подільським Версалем.

Організатор фестивалю, радник Міністра культури України Ірина Френкель відмітила: «Фестиваль має усі шанси стати непересічною подією культурного життя України, позаяк у його програмі поєднуватимуться оперний спів і надпопулярні нині мюзикли, класика і сміливі сучасні експерименти, світові хіти і українські прем’єри. Загалом, перед глядачами виступлять понад 300 артистів. Причому, програму фесту формували так, аби цікаво було людям різного віку та вподобань. Щоб залучити молодь, ми розробили нічні програми і покази, передбачили цікаві селфі-зони. Окрім того, вирішили звернутися до мюзиклу як популярного підвиду опери. А для прихильників класичного мистецтва представлена повна палітра, причому щодня лунатиме й українська опера, і європейська».

Під час Фестивалю свої програми представили три симфонічні оркестри з Києва, Львова та Вінниці, два хорові колективи зі Львова та академічний камерний хор «Вінниця», солісти оперної сцени України, Італії, Німеччини, Польщі та Чехії, а також маестро-диригенти з Німеччини, США, Польщі та України.

Вперше в Україні показана концертна версія всесвітньовідомого мюзиклу Джима Стеймана «Танець вампірів» – фестиваль «OPERAFEST-TULCHYN» отримав ексклюзивне право на єдине виконання постановки мюзиклу в Україні.

Також глядачі побачили найкращі українські і знамениті опери європейських столиць. А саме, концертну постановку «Кармен» Жоржа Бізе, проект «Галаопера» з найкращих арій німецьких, італійських і українських композиторів, концертну версію одного з найкасовіших мюзиклів світу – «Привид опери» Ендрю Ллойда-Веббера.

Також гостям фесту продемонстрували допрем’єрну презентацію окремих номерів опери «Алкід» Дмитра Бортнянського і прем’єру року – епатажну, сміливу сучасну українсько-італійську постановку найвеселішої опери Джоаккіно Россіні «Пробний камінь».

Віддадали належне й місцевим митцям: з нагоди 140-річчя від дня народження Миколи Леонтовича, який жив і творив у Тульчині, до програми фесту включили казкову оперу-феєрію «На русалчин Великдень», якою диригував український класик, композитор Мирослав Скорик, – саме він дописав незавершену оперу 40 років тому.

Організатори «OPERAFEST-TULCHYN» переконані, що оперний openair-фестиваль стане інструментом для відродження туристичного потенціалу міста Тульчин і знаменитого палацу Потоцьких.

За ініціативи голови ОДА Валерія Коровія на Вінниччині у місті Тульчин відбувся перший Міжнародний оперний фестиваль просто неба «OPERAFEST-TULCHYN».

Відкриваючи дійство, Валерій Коровій привітав усіх з цією неймовірною подією і зазначив: «Місце проведення фестивалю обрано невипадково. Адже саме палац Потоцьких у Тульчині, називають подільським Версалем. Тут вирує неймовірно позитивна атмосфера. Наше завдання - максимально сприяти тому, аби кожен відчув цю енергетику».

Валерій Коровій також зауважив: «Ми прагнемо зробити цей фестиваль щорічним. Але дуже важливо, щоб ініціатива була знизу, від громад містечок і сіл. Мешканці повинні бути зацікавлені у розвитку територій та проведенні такого роду заходів. А обласна влада завжди готова підтримати такі ініціативи. Зокрема, на проведення фестивалю «OPERAFEST-TULCHYN залучено майже 400 тисяч гривень з обласного бюджету, кошти місцевого бюджету, Міністерства культури України, спонсорів.

Очільник області також відмітив, що фестиваль на Вінниччині вирішили провести відразу з кількох причин: створити культурний прецедент, привезти високе мистецтво до провінції й відродити славу палацу Потоцьких у Тульчині, який колись називали подільським Версалем.

Організатор фестивалю, радник Міністра культури України Ірина Френкель відмітила: «Фестиваль має усі шанси стати непересічною подією культурного життя України, позаяк у його програмі поєднуватимуться оперний спів і надпопулярні нині мюзикли, класика і сміливі сучасні експерименти, світові хіти і українські прем’єри. Загалом, перед глядачами виступлять понад 300 артистів. Причому, програму фесту формували так, аби цікаво було людям різного віку та вподобань. Щоб залучити молодь, ми розробили нічні програми і покази, передбачили цікаві селфі-зони. Окрім того, вирішили звернутися до мюзиклу як популярного підвиду опери. А для прихильників класичного мистецтва представлена повна палітра, причому щодня лунатиме й українська опера, і європейська».

Під час Фестивалю свої програми представили три симфонічні оркестри з Києва, Львова та Вінниці, два хорові колективи зі Львова та академічний камерний хор «Вінниця», солісти оперної сцени України, Італії, Німеччини, Польщі та Чехії, а також маестро-диригенти з Німеччини, США, Польщі та України.

Вперше в Україні показана концертна версія всесвітньовідомого мюзиклу Джима Стеймана «Танець вампірів» – фестиваль «OPERAFEST-TULCHYN» отримав ексклюзивне право на єдине виконання постановки мюзиклу в Україні.

Також глядачі побачили найкращі українські і знамениті опери європейських столиць. А саме, концертну постановку «Кармен» Жоржа Бізе, проект «Галаопера» з найкращих арій німецьких, італійських і українських композиторів, концертну версію одного з найкасовіших мюзиклів світу – «Привид опери» Ендрю Ллойда-Веббера.

Також гостям фесту продемонстрували допрем’єрну презентацію окремих номерів опери «Алкід» Дмитра Бортнянського і прем’єру року – епатажну, сміливу сучасну українсько-італійську постановку найвеселішої опери Джоаккіно Россіні «Пробний камінь».

Віддадали належне й місцевим митцям: з нагоди 140-річчя від дня народження Миколи Леонтовича, який жив і творив у Тульчині, до програми фесту включили казкову оперу-феєрію «На русалчин Великдень», якою диригував український класик, композитор Мирослав Скорик, – саме він дописав незавершену оперу 40 років тому.

Організатори «OPERAFEST-TULCHYN» переконані, що оперний openair-фестиваль стане інструментом для відродження туристичного потенціалу міста Тульчин і знаменитого палацу Потоцьких.