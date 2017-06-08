Центр Києва перекриють через урочистості з нагоди введення безвізу

13:37, 08 червня 2017
Суспільство
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Всі вихідні автомобілі не будуть пускати на Хрещатик, вул. Володимирську і Софіївську площу.

Автомобільний рух / Ілюстрація REUTERS

З нагоди введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу в Києві готують урочистості, заради яких обмежать рух транспорту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З вчорашнього дня і до 14 червня на Європейській площі для авто закрили одну смугу під Українським будинком, а вже завтра ввечері рух Європейською площею і прилеглими кварталами зупинять повністю до ранку неділі.

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Крім того, всі вихідні автомобілі не будуть пускати на Хрещатик, вул. Володимирську і Софіївську площу.

Нагадаємо, що безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян України запрацює в ніч на 11 червня.

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Теги: #рух авто#рух у Києві