Центр Києва перекриють через урочистості з нагоди введення безвізу
13:37, 08 червня 2017Суспільство
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Всі вихідні автомобілі не будуть пускати на Хрещатик, вул. Володимирську і Софіївську площу.
Автомобільний рух / Ілюстрація REUTERS
З нагоди введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу в Києві готують урочистості, заради яких обмежать рух транспорту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
З вчорашнього дня і до 14 червня на Європейській площі для авто закрили одну смугу під Українським будинком, а вже завтра ввечері рух Європейською площею і прилеглими кварталами зупинять повністю до ранку неділі.
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Крім того, всі вихідні автомобілі не будуть пускати на Хрещатик, вул. Володимирську і Софіївську площу.
Нагадаємо, що безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян України запрацює в ніч на 11 червня.
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