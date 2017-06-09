"Крым не наш! И так все это знают": Макаревич вразив віршами путінських тролів
Російський музикант написав вірша про український Крим.
Російський музикант Андрій Макаревич написав новий вірш, навіяний окупацією українського Криму і спробами путінських тролів переписати історію.
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Музикант опублікував вірш на своїй сторінці в соцмережі Facebook:
Приводим текст полностью:
"Андрей, где ваши злые песни
И политический кураж?
Вы раньше были интересней,
Пока кричали "Крым не наш!"
И я за стол сажусь уныло,
Своё перо чиню остро,
беру бумагу и чернила,
И, посидев, кладу перо.
Собаку носит. Ветер лает.
Что о больном напоминать?
Одни - и так всё это знают.
Другие - не желают знать"
За чотири години пост Макаревича у Facebook набрав майже 3,5 тис. лайків.
Довідка. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.