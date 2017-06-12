Правом в'їхати в країни ЄС без віз скористалися майже 2 тисячі українців

Майже 1900 українців перетнули кордони країн Європейського Союзу без віз.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України на сторінці в Facebook.

"Ранкові цифри по безвізу... станом на 6:00 12 червня правом безвізу скористалося 1894 наших співвітчизники. 78% з цієї кількості перетнули кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС. 22% - у пунктах пропуску для авіаційного сполучення. Як і раніше найпопулярнішим напрямком залишається Польща. 63% українців почали знайомство з Європою саме з цієї країни", - написав Слободян.

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Він також повідомив, що українцям всього двічі було відмовлено в перетині кордону. В обох випадках - за попередні "гріхи" у відносинах з міграційним законодавством на території країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, опівночі вступило в силу рішення Ради Європейського Союзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.