Житомирська ОДА збирає ідеї щодо святкування Дня Конституції

14:03, 13 червня 2017
Суспільство
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У минулому році в Житомирі до Дня Конституції учасники урочистого святкового заходу сформували символічну 20-ку і розгорнули прапор розміром 18 на 12 метрів, а в 2015 році - під час флешмобу утворили символічну карту України, приєднавши Крим.

Активних житомирян закликають долучитися до планування заходів / фото: УНІАН

Житомирська обласна державна адміністрація збирає ідеї щодо відзначення Дня Конституції, який святкується 28 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 28 червня Україна відзначатиме 21-у річницю з дня прийняття нової Конституції України.

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«Запрошуємо громадськість та активних житомирян долучитись до планування заходів, присвячених Дню Конституції», - сказано у повідомленні прес-служби відомства.

Свої пропозиції щодо організації та відзначення Дня Конституції у Житомирі ОДА просить надсилати на електронну адресу obl_info@ukr.net або за тел. (0412) 47-46-20.

Нагадаємо, у минулому році у Житомирі до Дня Конституції учасники урочистого святкового заходу сформували символічну 20-ку та розтягнули прапор розміром 18 на 12 метрів, а у 2015 році - під час флешмобу утворили символічну карту України, приєднавши Крим.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Житомирської ОДА Гундіч провів особистий прийом громадян.

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Теги: #День Конституції#святкування Дня Конституції