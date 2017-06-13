Майже половина читачів УНІАН поки не планують "безвізові" поїздки до Європи – опитування

Як свідчать результати опитування на сайті УНІАН, 48% опитаних відповіли, що поки не думають про Європу, адже їм не вистачає грошей.

Водночас 30% опитаних відповіли, що свою наступну відпустку планують провести саме в країнах Європейського Союзу, тоді як 4% читачів опинилися серед щасливчиків, які вже встигли потрапити до Європи без віз.

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Ще 4% наших читачів відповіли, що поїдуть до ЄС щойно завершиться АТО, а 14% обрали варіант "Ой, нужна мне та Европа…".

Як повідомляв УНІАН, довгоочікуваний безвізовий режим України з Євросоюзом набув чинності 11 червня. За даними Державної прикордонної служби України за перший день дії "безвізу" правом в'їхати в країни ЄС без віз скористалися майже 2 тисячі українців.