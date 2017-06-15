У Києві відкрилася виставка "Крихкий стан" (фоторепортаж)

У PinchukArtCentre відкривається міжнародна виставка «Крихкий стан» за участю 10 художників, у тому числі Марини Абрамович, Ай Вейвея, Дугласа Гордона, Карлоса Мотті, Оскара Мурільйо, Сантьяґо Сьєррі, Бартелемі Тогу, Яна Фабра, Урса Фішера і Деміена Херста.

Про це повідомляє прес-служба центру сучасного мистецтва.

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Виставка починається з рефлексії про культуру, цивілізацію та історію, втіленої в LEGO-версії роботи Ай Вейвея «Гублячи урну Династії Хань» (2016).

Ця робота – недавнє переосмислення попередніх зображень 1995 року, на яких Ай Вейвей фотографує сам себе, як він зронив і розбиває 2000-річну церемоніальну урну Династії Хань (цей період вважається в історії Китаю золотим століттям). Реагуючи на обурення публіки, за легендою, він відповів: «Генерал Мао говорив нам, що ми можемо побудувати щось нове, тільки зруйнувавши старе».

Ця думка підсилюється в роботі Карлоса Мотти «Колоніальні форти № 10» (2013). Художник відстежив архітектурна\у спадщину, яку залишили після себе колоністи Латинської Америки, які руйнували під час завоювання континенту цілі цивілізації.

Ця тема розвивається в різних формах протягом всієї виставки і замикає повне коло роботою Дугласа Гордона «Кінець цивілізації» (2012). На цій роботі зображений рояль, який палає на тлі панорами кордону Шотландії з Англією поряд з Римським Валом.

Розділ, що закриває виставку – робота Марини Абрамович «Генератор» (2014/2017). Художниця запрошує аудиторію провести досвід над своїм тілом, своєю свідомістю і оточуючим відвідувачів простором, будучи повністю позбавлені будь-якої можливості бачити або чути.

Виставка триватиме до 7 січня 2018 року.