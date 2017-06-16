У Львові активісти самостійно прибирають сміття з вулиць (фото)

15 червня у Львові мешканці вулиці Дунайської вийшли на суботник – люди прибрали сміття у дворі. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ініціатор заходу – укропівець, активіст ГО «ЗАВТРА» Михайло Катрук. Для очищення території та сортування непотребу організатори видали учасникам акції мішки й рукавички.

За словами Михайла Катрука, це перший крок на шляху до подолання сміттєвого колапсу в місті, адже такі заходи активістів допоможуть зменшити ризик поширення інфекцій, а головне – смороду в спекотні дні.

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«Ми намагаємося подолати наслідки проблеми, яку мер міг вирішити вже давно, надто після грибовицької трагедії. Ми не хочемо щоранку гортати стрічку новин, щоб дізнатись, який регіон України завалений львівським сміттям. Ми продовжуватимемо наводити лад у нашому місті, показуючи й нинішньому, і майбутнім його очільникам, як треба працювати», – сказав укропівець.

Під час акції зібрали понад 200 мішків сміття, яке згодом вивезли працівники ЖКГ. Організатори заходу стверджують, що мають на меті долучати до акції район за районом.

Як повідомляв УНІАН, Львів попросив у Кабміну оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації.