На Донбасі без чистої питної води можуть залишитися 750 тисяч дітей - ЮНІСЕФ

Через загострення бойових дій на сході України без чистої питної води можуть залишитися 750 тис. дітей.

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Як повідомляється на сайті Центр новин ООН, про це заявила регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

Зазначається, що нещодавня ескалація збройного конфлікту призвела до руйнувань критично важливих об’єктів водопостачання.

«Понад 400 тисяч осіб, у тому числі 104 тисячі дітей, не мали доступу до води протягом чотирьох днів на цьому тижні, оскільки обстрілами були зруйновані дві водоочисні станції на Південнодонбаському водогоні», - йдеться в повідомлені.

В ЮНІСЕФ підкреслили, що доступ до води близько 3-х мільйонів людей на сході України залежить від об’єктів водопостачання, які розташовані на лінії вогню. «Ми передбачаємо, що ще більше сімей опиняться без доступу до питної води. Це створює серйозні ризики поширення захворювань та інші небезпеки для дітей», – зауважила Хан.

ЮНІСЕФ вкотре закликав всі сторони конфлікту негайно поновити свої зобов’язання щодо припинення вогню, які вони взяли на себе в рамках Мінських домовленостей, та поважати норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо забезпечення можливості безперешкодно надавати гуманітарну допомогу.