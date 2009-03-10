Голова Європейського центробанку (ЄЦБ) Жан-Клод Тріше вважає, що світова економіка наближається до "моменту підйому", передає агентство Франс Прес.

"Ми наближаємося до того моменту, коли настане підйом", - заявив голова ЄЦБ на прес-конференції в Базелі (Швейцарія).

При цьому він зазначив, що "більшість спостерігачів чекають негативних показників економічного зростання для індустріальних країн".

За його словами, зростання світової економіки в 2009 році буде близьке до нуля, а в 2010 році настане "підйом".

Тріше вважає, що "влади і уряди взяли на себе сильні зобов`язання не допустити краху установ системної важливості", і це ще не до кінця "взяте до уваги ринками".

РІА “Новости”