Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 9 березня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,13 (-0,72) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 47,07 (+1,55) дол./бар.

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