Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
00:38, 10 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 9 березня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,13 (-0,72) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 47,07 (+1,55) дол./бар.
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