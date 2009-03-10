По всій Польщі подешевшали квартири

Нерухомість у великих містах Польщі в лютому цього року порівняно з лютим минулого року подешевшала на понад 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пише Dziennik з посиланням на дані консалтингової компанії Open Finance.

За даними компанії, найбільше подешевшали квартири на західному узбережжі Польщі в агломерації Гданськ-Гдиня-Сопот, де ціни впали майже на 14%.

У Вроцлаві, недалеко від польсько-німецького кордону, та на сході у Кракові нерухомість подешевшала на 12,5%.

Не витримала брак покупців і столична Варшава, де ціни знизились на 10%.

Як свідчать дані дослідження, подорожчала нерухомість лише у Познані, який конкурує з Вроцлавом за звання міста-лідера Західної Польщі, але символічно - на 0,2%.

Девелоперські компанії визнають в умовах практично повної відсутності клієнтів готовність знижувати ціни на 15-20% від рівня їх максимального значення, зафіксованого в другій половині 2007 року.

Експерти зауважують, що на більші знижки можна розраховувати лише у випадку або дуже дорогих квартир (вартістю понад 250 тис. дол.), або гірших з поганою локалізацією.

Водночас, як повідомляв УНІАН, деякі експерти прогнозують здешевлення польської нерухомості до кінця поточного року ще на 25-35%.

Довідка УНІАН. Квартири у Польщі в минулому році можна було купити навіть на 15-30% дешевше, ніж в 2007 році, коли ціни на ринку досягли свого піку.

За даними Open Finance, у минулому році нерухомість у великих польських містах подешевшала від 0,6% до 16%. На кінець минулого року середня ціна метра квадратного житла у Варшаві становила близько 2400 доларів за метр квадратний. 1700 доларів за м.кв. треба було заплатити у Вроцлаві, Кракові та Познані. У Гданську середня ціна становила 1600 доларів за метр квадратний.

У минулому році в Польщі було збудовано понад 165 тис. квартир, що на 24% більше показників попереднього року.