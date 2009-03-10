Як заощадити енергоресурси в дитсадку?
Мерія Херсона почала реалізацію програми
Мерія Херсона почала реалізацію міської програми енергозбереження з дошкільних установ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії, вже відбулася презентація пілотного проекту програми, реалізованого на базі одного з дитсадків Херсона.
Зокрема, в пілотному об`єкті скорочено споживання енергоресурсів за рахунок:
- заміни освітлювальних ламп на енергозберігаючі люмінесцентні;
- ізоляції труб опалювання і гарячого водопостачання;
- заміни вікон і дверей на пластикові;
- встановлення сонячного теплового колектора;
- заміни змішувачів у вбиральнях.
В результаті, зменшено використання води, електроенергії, тепла. Вдалося досягти річної економії 10 тис. грн.
За інформацією міськвідділу освіти, зараз розглядається можливість реалізації аналогічних проектів ще в трьох дитячих садочках міста.
Також ведеться підготовка пілотного проекту з впровадження сучасних технологій і автоматизації системи освітлення в навчальних закладах Херсона, переведення опалювання декількох бюджетних закладів на використання електроенергії із залученням енергоакомуляторів і нічного тарифу.