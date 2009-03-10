Як заощадити енергоресурси в дитсадку?

Мерія Херсона почала реалізацію міської програми енергозбереження з дошкільних установ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії, вже відбулася презентація пілотного проекту програми, реалізованого на базі одного з дитсадків Херсона.

Зокрема, в пілотному об`єкті скорочено споживання енергоресурсів за рахунок:

- заміни освітлювальних ламп на енергозберігаючі люмінесцентні;

- ізоляції труб опалювання і гарячого водопостачання;

- заміни вікон і дверей на пластикові;

- встановлення сонячного теплового колектора;

- заміни змішувачів у вбиральнях.

В результаті, зменшено використання води, електроенергії, тепла. Вдалося досягти річної економії 10 тис. грн.

За інформацією міськвідділу освіти, зараз розглядається можливість реалізації аналогічних проектів ще в трьох дитячих садочках міста.

Також ведеться підготовка пілотного проекту з впровадження сучасних технологій і автоматизації системи освітлення в навчальних закладах Херсона, переведення опалювання декількох бюджетних закладів на використання електроенергії із залученням енергоакомуляторів і нічного тарифу.