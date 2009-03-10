Робоча група ООН в Україні стурбована "нестримною корупцією"

Члени Робочої групи з безпідставних затримань Ради Організації Об`єднаних Націй з прав людини стурбовані «нестримною» корупцією в правоохоронній системі України.

Як повідомляє Центр новин ООН, в Женеві триває 10-а сесія Ради з прав людини. На розгляд її учасників представлена доповідь про результати візиту Робочої групи з безпідставних затримань до України. У ній висловлюється стурбованість «нестримною» корупцією в Україні, що пронизує всю правоохоронну систему.

Члени Робочої групи заявили, що стурбовані великим числом затримань, здійснених в країні, багато з яких не реєструється. Однією з головних причин безпідставних затримань в Україні Робоча група вважає зосередження повноважень в Генеральній прокуратурі, яка має функції, як у сфері кримінального переслідування, так і у сфері нагляду. Ще однією причиною є неефективна система захисту у кримінальних справах. Експерти вважають, що загальна ситуація посилюється нестримною корупцією, що пронизує всю правоохоронну систему.

Члени Робочої групи з безпідставних затримань на запрошення уряду відвідали Україну наприкінці 2008 року. Делегація зустрілася з представниками державних органів, громадянського суспільства, родичами осіб, що перебувають під вартою, співробітниками внутрішніх механізмів моніторингу і представниками міжнародних та регіональних організацій в Києві, Донецьку, Сімферополі, Севастополі, Львові, Ужгороді, Мукачевому та Чопі. Члени групи провели особисті конфіденційні бесіди зі 138 особами, які перебувають під вартою, і близько 100 колективних бесід у 21 установі, де утримуються особи, позбавлені волі.

Представники ООН відзначили хороший рівень співпраці з боку уряду України і звернули увагу на різні реформи в системі відправлення правосуддя, проведені з часу проголошення країною незалежності в 1991 році. Вони також висловили задоволення у зв`язку з існуванням ряду механізмів моніторингу, таких як Омбудсмен, мобільні групи з моніторингу і громадські ради, що виступають як інструменти боротьби з безпідставними затриманнями, хоча й зазначили, що існує потреба в подальшому зміцненні цих механізмів.