Новий прогноз українського ВВП: мінус 12%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s чекає падіння ВВП України в 2009 році на рівні 12%. Про це заявив провідний аналітик з суверенних кредитних рейтингів у Росії, Казахстані і Україні рейтингового агентства S&P Френк Гілл. Це найпесимістичніший прогноз відносно економіки України. Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд допускав падіння ВВП на рівні 8-10%.

В той же час, за прогнозом Standard & Poor`s, зростання ВВП України вже в 2010 році складе 4,5%. «Ми бачимо потенціал достатньо швидкого відновлення економіки наступного року», — сказав Гілл. Він відзначив, що «ослаблення курсу гривні підвищує ризик дефолтів банків і корпорацій», в той же час «в довгостроковій перспективі це допоможе економіці стати більш конкурентоспроможною».

«Україна стикається з потрясіннями, які завдали б збитків будь-якій економіці. Ціни на хімічну продукцію і сталь різко впали за останній час, при цьому ціни на імпортні товари ростуть», — кажуть у рейтинговому агентстві.

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