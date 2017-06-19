Пенсійний фонд на Житомирщині запустив у роботу ще два нових фронт-офіси

Два нових фронт-офіси обслуговування громадян Пенсійного фонду України розпочали роботу сьогодні, 19 червня, у Малині та Брусилові.

Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА з посиланням на дані Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області.«Ми продовжуємо йти шляхом модернізації, що розпочали в минулому році. Відкриття нових фронт-офісів дозволить уникнути черг, комфортно організувати процес надання консультацій і прийому необхідних документів для призначення та перерахунку пенсій. А завдяки професійності фахівців органів Фонду в області жителі Малинського та Брусилівського районів отримуватимуть пенсійні послуги оперативно, якісно та доступно», – зазначив начальник Головного управління ПФУ у Житомирській області Іван Заінчковський під час відкриття.

Два нових фронт-офіси обслуговування громадян, які розраховані на 2-4 робочих місця, на своїй території надаватимуть послуги понад 19 тисяч громадянам. У кожному залі обслуговування встановлені окремі робочі місця для відвідувачів з метою користування електронними сервісами Пенсійного Фонду України.

"З листопада 2016 року в області працює 12 оновлених залів обслуговування громадян", - зазначають у Житомирській ОДА.

Нагадаємо, що віце-прем`єр-міністр Павло Розенко та голова Житомирської ОДА Ігор Гундич у квітні 2017 року перевірили якість надання адмінпослуг у Тетерівській ОТГ, де працює ультрасучасний агентський пункт Пенсійного фонду з обслуговування громадян.