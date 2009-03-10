Тепер RosUkrEnergo виганяють з Польщі і Угорщини

Польща вирішила проблему дефіциту газу, що виникла у зв`язку з виключенням трейдера RosUkrEnergo зі схеми постачань газу в Україну, - "Газпром" домовився переоформити на себе контракт з Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) на постачання 2,5 млрд куб. м газу. Про це повідомляє сьогодні російське видання “Коммерсантъ”.

ТОВ "Газпром експорт" погодилося узяти на себе контракт RosUkrEnergo (на 50% належить "Газпрому") щодо постачань газу до Польщі, пише видання. Вони були зупинені під час російсько-української газової війни і з того часу не поновилися: сторони звинуватили трейдера в розпалюванні конфлікту, і компанія фактично позбулася можливості постачань газу.

Щоб "Газпром" замінив RosUkrEnergo у Польщі, потрібно підписати доповнення до її міжурядової угоди з Росією, обговоривши додатковий об`єм постачань. В рамках візиту до Варшави заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв якраз обговорив із заступником прем`єр-міністра, міністром економіки Польщі Вальдемаром Павляком "розвиток двосторонньої співпраці в газовій галузі". Як уточнив міністр телеканалу TVN24, зміни до міжурядової угоди будуть внесені найближчим часом і новий контракт підпишуть протягом декількох тижнів.

Наступним кроком повинне стати витіснення RosUkrEnergo з Угорщини. "Наступним кроком стане витіснення компанії Emfecz з газового ринку Угорщини", - заявив, зокрема, директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. Emfecz належить другому співвласникові RosUkrEnergo Дмитру Фірташу і також купує газ у трейдера. У "Газпромі" відзначають, що питання постачань газу до Угорщини за контрактами RosUkrEnergo поки не врегульоване. Сьогодні до Москви з офіційним візитом приїде прем`єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань, який, можливо, обговорюватиме з президентом Дмитром Медведєвим і главою уряду Володимиром Путіним і ці питання.

Діяльність RosUkrEnergo зараз перевіряють рахункові палати Росії і України, пише “Коммерсантъ”. "Ми плануємо завершити аудит компанії в кінці березня", - повідомив минулої п`ятниці голова Рахункової палати РФ Сергій Степашин.