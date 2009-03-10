МВФ поставив Україні додаткові запитання

Міжнародний валютний фонд не повертав Україні спільне звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, а лише поставив додаткові запитання.

Про це заявив народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Сергій ТЕРЬОХІН в інтерв’ю радіостанції "Свобода".

За словами С.ТЕРЬОХІНА, "лист трьох" не дав відповідей на всі запитання, які хотів почути МВФ. Це передовсім стосується питань, пов’язаних із дефіцитом держбюджет та шляхів його фінансування, зауважив він.

“Не було відправлено листа назад. Але були поставлені додаткові питання. МВФ турбує порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету”, - сказав С.ТЕРЬОХІН.

“Ті виплати, які йдуть за соціальними статтями, на думку спеціалістів Фонду, не є справедливими. Йдеться про пенсії депутатів, президентів, суддів, прокурорів... Але ті питання, які були поставлені, набагато коротші, ніж вони були перед ухваленням рішення про надання Україні кредиту stand-by”, – зазначив народний депутат.

У свою чергу, директор економічних програм Центру Разумкова Василь ЮРЧИШИН висловив переконання, що неприйняття Міжнародним валютним фондом листа від українського керівництва може погіршити “і без того негативний імідж України”. На його думку, це рівнозначно зниженню кредитних рейтингів.

"На жаль, українська сторона не вдалася до ретельного узгодження тих чи інших положень у співпраці з МВФ. Це надалі може свідчити про те, що українська влада не дуже прискіпливо прислухається до позиції кредитора. А відтак, звичайно, це може додати негативного іміджу до того, який зараз існує у міжнародних інвесторів щодо України. Тобто, це лягає в одну площину, що міжнародні рейтингові агентства знижують кредитні рейтинги України", - сказав В.ЮРЧИШИН.

Відомо, що окрім зменшення дефіциту бюджету чи знайдення реальних джерел його фінансування, МВФ висуває Україні ще низку умов, зокрема, нібито підвищення тарифів на газ власного видобутку, що використовується для потреб населення, та збільшення пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

3 березня Україна направила до МВФ офіційний лист про наміри подальшої співпраці з фондом, який є узгодженою позицією української влади, за підписами В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО та В.СТЕЛЬМАХА.

7 березня тижневик «Дзеркало тижня» (№8(736) від 7-13 березня) опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду було повернено відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого траншу кредиту в розмірі 16,5 млрд. доларів, повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.