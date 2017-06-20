Машиністи у Кременчуці оголосили "італійський страйк" з вимогою підняти зарплату на 100%

Машиністи локомотивного депо станції «Кременчук» Полтавської області оголосили так званий «італійський страйк».

Як повідомили УНІАН у вільній профспілці станції «Кременчук», сьогодні о 5.00 ранку профспілка разом із машиністами в локомотивному депо почали страйк. Протест проходить на підтримку безстрокової акції пікетування Вільної профспілки залізничників України, яка й досі триває під стінами адмінбудівлі «Укрзалізниці».

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Головна вимога учасників акції - підняття зарплати залізничникам на 100%.

Протест проходить у формі так званої «обструкції» або «італійського страйку», що полягає в гранично суворому виконанні співробітниками підприємства своїх посадових обов'язків і правил - ні на крок не відступаючи від них і не виходячи за їх межі.

На думку його організаторів, такий метод страйкової боротьби вельми ефективний, оскільки «працювати суворо за інструкціями практично неможливо, і, разом із бюрократичним характером посадових інструкцій і неможливістю врахувати в них усі нюанси виробничої діяльності, така форма протесту призводить до суттєвого спаду продуктивності й, відповідно, до великих збитків для підприємства». При цьому, зазначають вони, з «італійським страйком важко боротися за допомогою антистрайкових законів, а притягти до відповідальності ініціаторів практично неможливо, оскільки формально вони діють у суворій відповідності до Трудового кодексу України».

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«Наразі жоден вивізний локомотив не виїхав із депо «Кременчук» і не вийде, поки питання не буде вирішено. З ранку 6 електровозів не виїхали з депо. Тут перебуває начальник локомотивного депо Юрій Дон, але він із нами не спілкується», - повідомили учасники акції.

Незважаючи на «італійський страйк», пасажирські поїзди з Кременчука поки відправляються за розкладом.

«Поки затримки поїздів не було, хоча передумови до цього є. У разі потреби - на заміну кременчуцьким локомотивів, які не випускають із депо, приїдуть локомотиви з іншої станції», - сказали в керівництві станції «Кременчук».

А ось провідники приміських поїздів стурбовані. Їм розповіли про «італійський страйк» і попередили, що повідомлятимуть усі новини додатково.

«Не хочемо, щоб пасажири сіли у вагон, а нам не дали локомотив, і люди від спеки вмирали», - сказала одна з провідниць.

Як повідомлялося, це вже не перший протест кременчуцьких залізничників. Наприкінці березня вільні профспілки машиністів локомотивного депо «Кременчук» проводили подібний страйк, в якому взяли участь півтори сотні залізничників.