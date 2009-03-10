Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,2850/8,4400, ціни на російську валюту піднялися – 0,2320/0,2385, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5240/10,7270. Про це повідомляє компанія ІнтерБізнесКонсалтинг.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,2706/07 (п`ятницю - 1,2710/11).

У п`ятницю Нацбанк продавав долари на аукціоні з ціною відсікання – 7,8000.