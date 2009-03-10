Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі/продажу долара в українських банках сьогодні майже не змінився, порівняно з 9 березня, і становить 8,35/8,61 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні знизився майже на 1%, порівняно з 9 березня, – до 10,50 грн., продажу – підвищився на 1,7%, до 11,09 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні знизився на 4,6%, порівняно з 9 березня, і становив 0,2155 грн., продажу – підвищився на 5,6%, до 0,2535 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують по 8,37 грн./дол. (курс майже не змінився порівняно з 9 березня), продають – по 8,60 грн./дол. (курс знизився на 0,6%).

Євро в столиці купують у середньому по 10,57 грн. (курс знизився на 1,2% порівняно з 9 березня), продають – по 11,10 грн. (на 2,8% дорожче).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2141 грн. (курс дещо знизився порівняно з 9 березня), продають – по 0,2578 грн. (курс дещо підвищився).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,10/8,75 грн., євро – 10,10/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Сведбанк»: долар США – 8,20/8,58 грн., євро – 10,20/11,20 грн., рубль – 0,195/0,275 грн.;

«VAB Банк»: долар США – 8,10/8,65 грн., євро – 10,10/11,10 грн., рубль – 0,215/0,255 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,74666 грн., до російського рубля – 0,21546 грн.