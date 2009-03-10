Держкомстат оприлюднив дані про інфляцію

В Україні в лютому до січня 2009 року зафіксовано інфляцію на рівні 1,5%, в лютому ц.р. до лютого 2008 року інфляція становила 20,9%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-лютий 2009 року до грудня 2008 року) зростання споживчих цін становило 4,4%. Індекс споживчих цін за січень-лютий 2009 року, порівняно з відповідним періодом 2008 року, збільшився на 21,6%.

Як повідомляє Держкомстат, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в лютому 2009 року до лютого 2008 року зросли на 20,1% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року зросли на 21,6%), зокрема на харчові продукти - на 19,5% (зросли на 21,2%), хліб і хлібопродукти - на 22,8% (23,6%), зокрема на хліб - на 19,6%, макаронні вироби - на 22,3%, кондитерські вироби з борошна - 21,3%, м`ясо і м`ясопродукти - на 29,4% (31,3%), рибу і рибопродукти - на 36,2% (34,8%), молоко, сир та яйця - на 8,2% (9,7%), зокрема на молоко - на 13,3%, сир - на 8%, на яйця – знизилися на 0,6%, на масло та жири – зросли на 17,3% (19%), зокрема на масло вершкове - зросли на 22%, олію соняшникову – знизилися на 15,1%, на інші харчові тваринні жири – зросли на 82%.

Ціни на фрукти в лютому ц.р. до лютого 2008 року зросли на 29,5% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року зросли на 36%). На овочі, включаючи картоплю, ціни знизилися на 14,5% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року – знизилися на 11,6%), зокрема на картоплю - на 5,7%. На цукор - зросли на 12,4% (10,3%), кондитерські вироби цукристі - на 22,4% (22%), безалкогольні напої - 31% (28,3%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в лютому 2009 року до лютого 2008 року подорожчали на 25,5% (у січні-лютому до січня-лютого 2008 року - на 24,4%), ціни на одяг і взуття зросли на 6,9% (6,3%), зокрема ціни на одяг у лютому зросли на 7,1%, взуття - на 6,3%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила – 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).