Пожежа у Києві: загинув 29-річний чоловік

12:29, 10 березня 2009
Суспільство
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Трагедія у Деснянському районі

 У Києві 9 березня внаслідок пожежі загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, пожежа сталась у 15-поверховому житловому будинку по вулиці Академіка Курчатова у Деснянському районі. На 15-му поверсі в одній з кімнат квартири горіли диван, крісло, постільні речі.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли 29-річного чоловіка без ознак життя.

Причина пожежі встановлюється.

 

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