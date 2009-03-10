Пожежа у Києві: загинув 29-річний чоловік
12:29, 10 березня 2009Суспільство
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Трагедія у Деснянському районі
У Києві 9 березня внаслідок пожежі загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, пожежа сталась у 15-поверховому житловому будинку по вулиці Академіка Курчатова у Деснянському районі. На 15-му поверсі в одній з кімнат квартири горіли диван, крісло, постільні речі.
Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли 29-річного чоловіка без ознак життя.
Причина пожежі встановлюється.
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