Тимошенко обіцяє гроші фермерам вже цього тижня

Питання виділення з державного бюджету коштів, передбачених для фермерських господарств, буде вирішене цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після наради з головами обласних державних адміністрацій.

“Незважаючи на те, що банківська система і НБУ не виконали вимог щодо пролонгації кредитів аграріям, ми через Аграрний фонд зробимо все, щоб аграрії одержали кошти, причому в найкоротший термін, у найближчі один-два тижні”, - зазначила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для цього необхідно звертатися на гарячі лінії Аграрного фонду, які будуть опубліковані в ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого на нараді з фермерами Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що уряд пропонує збільшити фінансування фермерських господарств з Держбюджету на 200 млн. грн. – до 226 млн. грн. Вона підкреслила, що, зокрема, ці гроші можуть бути використані для надання фермерам безпроцентних кредитів. “Ми (з представниками Асоціації фермерів – УНІАН) переглянули ситуацію з виділенням грошей з Держбюджету на 2009 рік і ухвалили рішення, що через перерозподіл витрат Стабілізаційного фонду - 200 млн. грн. додаткові до 26 млн. грн. - це буде 226 млн. грн., ми перерозподілимо на фермерів. Для цього не потрібне голосування у Верховній Раді, це приймається рішенням Бюджетного комітету”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

18 лютого Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив механізм фінансування сільськогосподарських виробників через Аграрний фонд.