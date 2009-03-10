У Тернополі у контейнері для сміття знайшли немовля

З ознаками насильницької смерті

У Тернополі у контейнері для сміття виявлено тіло немовляти. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, при огляді тіла встановлено ознаки насильницької смерті. За фактом вбивства немовляти порушено кримінальну справу за ст. 117 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують породіллю та свідків злочину.

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