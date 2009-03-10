У Донецьку боржники за тепло «полиняли» на 20 авто та 106 квартир

У Донецьку за січень-лютий 2009 року державні виконавці наклали судовий арешт на 20 автомобілів і 106 квартир громадян, що накопичили значні борги за опалення і гаряче водопостачання.

Арешти на майно накладені за позовами комерційно-комунального підприємства «Донецькміськтепломережа», повідомили УНІАН у прес-службі цього теплопостачального підприємства.

У «Донецькміськтепломережі» заявляють, що із закінченням опалювального сезону претензійно-позовна робота стосовно боржників буде значно активізована.

“Ми маємо намір використовувати всі існуючі правові механізми, щоб одержати від наших споживачів все, що нам недоплатили за надані послуги, - пояснює перший заступник директора міськтепломережі Олександр СЕМЧЕНКО. – В іншому разі нинішній опалювальний сезон виявиться останнім, оскільки до нової зими нам не буде за що купити газ, воду і електроенергію для котельних».