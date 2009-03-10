До закриття міжбанку долар впав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,2850/8,4400, до 12:00 звузився спред 8,3450/8,4350. До закриття цінові рівні впали до 8,1800/8,2150. грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2320/0,2385, а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2345/0,2385. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2350/0,2375. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,0800 (-0,5950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2706/07, а до 16:00 зросли до 1,2790/92. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5240/10,7270, до 12:00 ціни встановилися на наступних значеннях – 10,5850/10,7055. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH пішли донизу – 10,4550/10,5140.