МВФ почав перегляд прогнозу макропоказників України на 2009 рік

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочав перегляд прогнозу макропоказників України на 2009 рік (на сьогодні прогноз МВФ передбачає спад ВВП України в 2009 році на рівні 6% - УНІАН).

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні з посиланням на керівника місії МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Вона не уточнила, в який бік і наскільки буде змінено прогноз, і повідомила тільки, що нові прогнозні значення, а також обгрунтування зміни прогнозів буде оприлюднено вже найближчим часом.

Довідка УНІАН. Цього року уряд очікує уповільнення зростання української економіки до 0,4%, тоді як експерти прогнозують спад орієнтовно на 5-10%.