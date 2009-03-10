Податкова знайшла підпільну АЗС

В Ужгороді податківці виявили підпільну АЗС, з якої вилучили бензину і дизпалива на 225 тис. грн.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в Закарпатській області.

Документи, що засвідчують власника або походження зазначеного майна відсутні. Вилучені товарно-матеріальні цінності передано на тимчасове відповідальне зберігання.