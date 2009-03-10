Податкова знайшла підпільну АЗС
19:23, 10 березня 2009Суспільство
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Повідомлення з Ужгорода
В Ужгороді податківці виявили підпільну АЗС, з якої вилучили бензину і дизпалива на 225 тис. грн.
Про це сьогодні УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в Закарпатській області.
Документи, що засвідчують власника або походження зазначеного майна відсутні. Вилучені товарно-матеріальні цінності передано на тимчасове відповідальне зберігання.
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