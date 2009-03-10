Тимошенко офіційно звернулася до Росії по кредит у 5 млрд. доларів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО офіційно звернулася до Росії по кредит в обсязі 5 мільярдів доларів.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН сьогодні на брифінгу.

“Ми проводимо консультації зі співробітниками міністерства фінансів України", - сказав О.КУДРІН.

“Поки що ніяких рішень не приймалося", - додав він, підтвердивши, що запит від українського уряду надійшов на суму 5 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. 7 лютого ц.р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що в переговорах на урядовому рівні про надання Україні кредиту у розмірі 5 млрд. дол. російська сторона висунула ряд додаткових умов.

Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, а решта колишніх республік відмовляється від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за рубежем; вирішення спірних питань із російською власністю в Україні; визнання Україною державним боргом боргів українських підприємств перед Зовнішекономбанком СРСР.

Увечері 7 лютого прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори щодо виділення Росією кредиту для України.

9 лютого Мінфін РФ повідомив, що Україна просила у Росії кредит у 5 млрд. дол., але офіційного звернення поки не надходило.