Тимошенко офіційно звернулася до Росії по кредит у 5 млрд. доларів
Підтвердив міністр фінансів РФ
|Олексій КУДРІН
Як передає РІА «Новости», про це повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН сьогодні на брифінгу.
“Ми проводимо консультації зі співробітниками міністерства фінансів України", - сказав О.КУДРІН.
“Поки що ніяких рішень не приймалося", - додав він, підтвердивши, що запит від українського уряду надійшов на суму 5 млрд. доларів.
Довідка УНІАН. 7 лютого ц.р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що в переговорах на урядовому рівні про надання Україні кредиту у розмірі 5 млрд. дол. російська сторона висунула ряд додаткових умов.
Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, а решта колишніх республік відмовляється від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за рубежем; вирішення спірних питань із російською власністю в Україні; визнання Україною державним боргом боргів українських підприємств перед Зовнішекономбанком СРСР.
Увечері 7 лютого прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори щодо виділення Росією кредиту для України.
9 лютого Мінфін РФ повідомив, що Україна просила у Росії кредит у 5 млрд. дол., але офіційного звернення поки не надходило.