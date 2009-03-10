В Україні немає причин для дефіциту солі. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, на сьогодні підприємства солевидобувної галузі знаходяться в державній власності і 99% солі поставляє одне підприємство – об`єднання "Артемсіль".

У лютому цього року постачання солі на внутрішній ринок для потреб населення зросло на 33% проти лютого 2008 р. «Щойно почали про це говорити, абсолютно необгрунтовано, державне підприємство, включивши одну з шахт на тризмінну роботу, забезпечило насичення внутрішнього ринку», - сказав міністр.

Ю.МЕЛЬНИК підкреслив, що на сьогодні підприємство може забезпечити будь-яку потребу як внутрішнього, так і зовнішнього ринків, особливо, коли основний споживач солі - промисловість - сьогодні скоротила закупівлі.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ заявляли про можливий дефіцит солі в Україні.

На прес-конференції 6 березня генеральний директор Державного виробничого об`єднання "Артемсіль" (м. Артемівськ, Донецької обл.) Дмитро ДОЦЕНКО заявив, що підприємство здатне задовольнити виниклий ажіотаж на ринку солі. За словами Д. ДОЦЕНКА, сьогодні "на копальні набрали людей і ввели додаткову зміну з виробництва кілограмової пачки солі". "Це збільшить щоденне постачання в проблемні регіони до 6 вагонів солі", - сказав гендиректор. Крім того, підприємство вдвічі збільшило відвантаження солі автотранспортом за прямими договорами.

Д.ДОЦЕНКО підкреслив, що "Артемсіль" працює з чотирма підприємствами-ділерами і має близько 600 прямих договорів щодо постачання солі в усі регіони України. Так, тільки в Донецькій області "Артемсіль" постачає сіль 100 прямим споживачам. "Я думаю, що вжитими заходами найближчим часом задовольнимо ажіотажний попит на харчову сіль", - сказав Д.ДОЦЕНКО.

Перед цим мер Артемівська Олексій РЕВА звернувся в Службу безпеки України з проханням розслідувати причини виникнення ажіотажу на ринку солі і запевнив, що «в Артемівську запасів солі вистачить на 500 років».