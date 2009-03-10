Ющенко дозволив вузам створювати госпрозрахункові підрозділи

Текст документа на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України “Про внесення змін до статті 65 закону України “Про вищу освіту”. Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Законом доповнюється ст.65 закону України “Про вищу освіту” новою частиною, якою передбачається, що для надання послуг у галузі вищої освіти вищі навчальні заклади зі статусом національних можуть створювати самостійні госпрозрахункові підрозділи. Верховна Рада України ухвалила відповідний документ 19 лютого.

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