Ющенко вимагає від СБУ активізувати боротьбу з контрабандою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Служби безпеки України активізувати у цьому році роботу по боротьбі з контрабандним ввезення товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив сьогодні у Києві під час представлення керівному складу спецслужби новопризначеного голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Говорячи про пріоритетні напрямки діяльності СБУ у 2009 році, Президент окремо виділив боротьбу з контрабандою.

«Хотів би, щоб ми спільно з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ зустрілися і сформували на 2009 рік план, який би надав відповідь на те, як СБУ буде працювати по найбільшим викликам, які стосуються, зокрема, економічної безпеки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив сподівання, що з приходом у СБУ колишнього голови Державної митної служби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО боротьба спецслужби з контрабандою буде значно активізована.

«Шанси мати більш успішну політику у боротьбі з контрабандою у нас є», - наголосив Президент.