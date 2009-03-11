Світові ціни на нафту знизилися
00:35, 11 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 10 березня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,96 (-0,17) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,71 (-1,36) дол./бар.
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