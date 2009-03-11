Путін: Газпром збудує в Угорщині підземне газосховище

Росія і Угорщина підготували документ про будівництво за участю "Газпрому" на угорській території великого підземного сховища газу, повідомив у вівторок прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на російсько-угорських міжурядових консультаціях.

"Підготовлено окремий документ про будівництво великого підземного газосховища на території Угорщини. У цьому проекті партнером "Газпрому" виступає угорська компанія MOL", - сказав прем`єр. Як нагадує РІА “Новости”, "Газпром" і угорська компанія MOL сьогодні підписали угоду про співпрацю щодо будівництва ПХГ на території Угорщини.

"Об`єм газосховища становитиме більше 1 мільярда кубометрів газу. Це великий об`єм, який дасть змогу забезпечити енергобезпеку і стабільну роботу угорській енергетиці", - сказав В.Путін на прес-конференції за підсумками міжурядових консультацій.